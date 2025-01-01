Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Der Hecht im Karpfenteich

SAT.1Staffel 9Folge 95
Der Hecht im Karpfenteich

Der Hecht im KarpfenteichJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 95: Der Hecht im Karpfenteich

22 Min.Ab 12

Den Tod an der Angel ... Jupp Flossdorf, erster Vorsitzender des Angelvereins "Petri Heil", wird erschlagen in einem See aufgefunden. Die Kommissare ermitteln zwischen großen Haien und kleinen Fischen und stoßen dabei auf unbeglichene Rechnungen und ein erschütterndes Familiendrama.

