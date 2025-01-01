Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Scherbenhaufen

SAT.1Staffel 9Folge 98
Folge 98: Scherbenhaufen

22 Min.Ab 12

Scherben bringen Pech! Nur durch Zufall wird die Leiche des Breakdancers Robin Lehmann gefunden. Das rätselhafte Verbrechen wirft eine Vielzahl von Fragen auf. Während sich die Kommissare mit verkrachten Existenzen und halbstarken Haudegen herumschlagen, erfahren sie eine Menge über die düstere Vergangenheit des Opfers.

