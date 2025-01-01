Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 23: Blackmail
23 Min.Ab 12
Toni Vanetti wird in der Küche seines Lokals erschossen aufgefunden. Alles deutet auf einen Selbstmord hin. Aber warum sollte ein geschäftstüchtiger Gastwirt seinem Leben ein Ende setzen wollen?
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1