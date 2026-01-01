Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 30: Das Haus am See
22 Min.Ab 12
Mit einem Paddel erschlagen! Warum musste Karl Schmöller in seinem Wochenendhaus am See sterben? Wie lange kann der wahre Täter sich vor den Kommissaren verstecken? Die Ermittlungen enthüllen ein Verwirrspiel aus Eifersucht, Hass und schmutzigen Intrigen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© SAT.1