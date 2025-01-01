Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 33: Späte Rache
22 Min.Ab 12
Grablichter drapiert um eine Leiche: Die 45-jährige Maria Bäumler sitzt tot auf einer Parkbank. Hat die wohlhabende Witwe Selbstmord begangen oder wurde sie Opfer eines besonders perfiden Ritualmordes?
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© SAT.1