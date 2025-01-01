Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 43: Der verschwundene Tote
23 Min.Ab 12
Leichenraub - Der 17-jährige Popstar Luca Deliso bricht auf der Bühne zusammen und stirbt. Noch in derselben Nacht verschwindet sein Leichnam auf mysteriöse Weise aus der Rechtsmedizin. Birgt die Leiche ein Geheimnis?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© SAT.1