Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Terror am Pornoset

SAT.1Staffel 1Folge 45
Folge 45: Terror am Pornoset

23 Min.Ab 12

Während der Aufnahmen am Pornoset zertrümmert ein maskierter Mann mit einem Brecheisen dem Produzenten, Norbert Lohr, beide Beine. Die Kommissare ermitteln im zwielichtigen Milieu der Pornobranche und enthüllen nackte Tatsachen.

