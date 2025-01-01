Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 45: Terror am Pornoset
23 Min.Ab 12
Während der Aufnahmen am Pornoset zertrümmert ein maskierter Mann mit einem Brecheisen dem Produzenten, Norbert Lohr, beide Beine. Die Kommissare ermitteln im zwielichtigen Milieu der Pornobranche und enthüllen nackte Tatsachen.
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
