Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Abi '98

SAT.1Staffel 1Folge 50
Abi '98

Abi '98Jetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 50: Abi '98

23 Min.Ab 12

Abgeknallt wie eine Kiez-Größe: Auf offener Straße wird der junge Familienvater Heiko Driesen niedergeschossen. Kurz zuvor wurde ein Baum gefällt und zwar genau der, den Heiko Driesen mit seinem Abiturjahrgang gepflanzt hat. Die Kommissare finden kurz darauf einen zweiten gefällten Baum: Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Alle 13 Staffeln und Folgen