Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 55: Schöne Leila - tote Leila
23 Min.Ab 12
Das tragische Ende eines jungen Lebens: Die 17-jährige Leila wird im Elternhaus ihres Freundes erschlagen. Ist das junge Mädchen einem Einbrecher in die Quere gekommen oder war es heimtückischer Mord?
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© SAT.1