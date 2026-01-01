Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Fataler Ehebruch

SAT.1Staffel 1Folge 59
Folge 59: Fataler Ehebruch

23 Min.Ab 12

Der Diskothekenbesitzer Stefan Reinecke wird blutüberströmt am Waldsee aufgefunden. Erster Verdacht der Kommissare: Raubmord! Doch die Ermittlungen im näheren Umfeld des Verletzten bringen die wahren Motive der Tat ans Licht ...

SAT.1
