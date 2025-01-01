Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Die Entführung

SAT.1Staffel 1Folge 60
Die Entführung

Die EntführungJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 60: Die Entführung

23 Min.Ab 12

"Zahlen Sie 50.000 Euro oder Sie sehen ihren Sohn nie wieder." Die Kommissare beginnen einen Wettlauf gegen die Zeit, um das Leben des 18-jährigen Tom zu retten. Wird es ihnen gelingen, den Entführten aus der Hand seiner Kidnapper zu befreien?

