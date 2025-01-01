Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 60: Die Entführung
23 Min.Ab 12
"Zahlen Sie 50.000 Euro oder Sie sehen ihren Sohn nie wieder." Die Kommissare beginnen einen Wettlauf gegen die Zeit, um das Leben des 18-jährigen Tom zu retten. Wird es ihnen gelingen, den Entführten aus der Hand seiner Kidnapper zu befreien?
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
