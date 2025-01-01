Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 83: Harte Stöße
23 Min.Ab 12
Ein harter Stoß aus der Dunkelheit brachte Sergej Bespalov zu Fall. Ein Unbekannter schlug den jungen Russen von seinem Fahrrad vor ein fahrendes Auto. Welche Motive stecken hinter der Tat?
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Copyrights:© SAT.1