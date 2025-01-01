Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 102: Das Schweigen der Lehrer
22 Min.Ab 12
Der beliebte Lehrer Tim Berner wird brutal zusammengeschlagen. Die Kommissare verdächtigen zunächst eine rücksichtslose Schülerclique, doch der Fall bringt Geheimnisse ans Tageslicht, mit denen niemand gerechnet hat ...
