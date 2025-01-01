Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Döner XXL

SAT.1Staffel 10Folge 104
Döner XXL

Döner XXLJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 104: Döner XXL

22 Min.Ab 12

Tatort Dönerbude: Andy Kants Elterninitiative protestiert gegen einen Dönerladen, der mit XXL-Portionen Kinder zu Stammkunden macht. Kurz darauf wird Kant ermordet aufgefunden. Steckt Kebabwirt Serdan Önder hinter der Tat oder ist Kants Mörder ganz woanders zu suchen?

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

