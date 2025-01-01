Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Aus dem Rennen

SAT.1Staffel 10Folge 105
Folge 105: Aus dem Rennen

22 Min.Ab 12

Mit Kumpels abhängen, illegale Rennen fahren oder lieber doch mit seiner neuen Freundin fürs Abitur lernen? Diese zwei Welten unter einen Hut zu bringen, stellt den hochbegabten Milan Koch vor unlösbare Probleme. Als sein Mentor dann noch ermordet wird, bricht für ihn eine Welt zusammen ...

SAT.1
