Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 114: Schulverweis
22 Min.Ab 12
Der Realschullehrer Lars Menzen wird von dem skrupellosen Schüler Marcel Küster terrorisiert. Doch als der Lehrer ihn der Schule verweisen will, wird er erstochen. Wollte Marcel seinen Rausschmiss damit verhindern? Oder steckt ein anderes Geheimnis dahinter?
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1