Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Schulverweis

SAT.1Staffel 10Folge 114
Folge 114: Schulverweis

22 Min.Ab 12

Der Realschullehrer Lars Menzen wird von dem skrupellosen Schüler Marcel Küster terrorisiert. Doch als der Lehrer ihn der Schule verweisen will, wird er erstochen. Wollte Marcel seinen Rausschmiss damit verhindern? Oder steckt ein anderes Geheimnis dahinter?

