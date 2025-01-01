Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

SAT.1Staffel 10Folge 126
Folge 126: Bed and Breakfast

22 Min.Ab 12

Die vom Leben gebeutelte Laura Möller muss immer wieder erfahren, wie hart und unfair das Leben sein kann. Als dann auch noch ihr Chef ermordet wird, weiß sie nicht, wie es weitergehen soll. Sie war von dem Job abhängig - und von ihm ebenfalls. Und das nutzte ihr Chef schamlos aus.

