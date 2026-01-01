Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Wenn der Postmann nicht mehr klingelt

SAT.1Staffel 10Folge 129
Wenn der Postmann nicht mehr klingelt

Wenn der Postmann nicht mehr klingeltJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 129: Wenn der Postmann nicht mehr klingelt

22 Min.Ab 12

Der Briefträger Adam Rieger wird in seiner zugemüllten Wohnung erschlagen. Der Mann hatte nach dem Tod seiner Frau die Post gehortet, anstatt sie auszutragen. Wurde ihm das zum Verhängnis? Die Kommissare ermitteln im nackten Chaos, um dem Täter auf die Spur zu kommen.

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Alle 13 Staffeln und Folgen