Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 129: Wenn der Postmann nicht mehr klingelt
22 Min.Ab 12
Der Briefträger Adam Rieger wird in seiner zugemüllten Wohnung erschlagen. Der Mann hatte nach dem Tod seiner Frau die Post gehortet, anstatt sie auszutragen. Wurde ihm das zum Verhängnis? Die Kommissare ermitteln im nackten Chaos, um dem Täter auf die Spur zu kommen.
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1