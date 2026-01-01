Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 130: Vom anderen Ufer
22 Min.Ab 12
Der homosexuelle Oliver Schenk wird tot aus einem Baggersee gezogen. Sein neuer Freund Kai Jacobi hatte sich nach 20 Jahren Ehe gerade erst geoutet und wollte mit dem Opfer einen Neuanfang starten. Doch irgendjemand missgönnte ihnen ihr Glück.
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1