Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Ausgeträumt

SAT.1Staffel 10Folge 133
Folge 133: Ausgeträumt

22 Min.Ab 12

Melanie Cambio wagt den mutigen Sprung in die Selbständigkeit und riskiert einiges: Sie übernimmt einen Minigolfplatz. Doch plötzlich stürmt die Polizei das Areal und findet Drogen und Diebesgut - auf einmal ist für Melanie nichts mehr, wie es war.

