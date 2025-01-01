Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 136: Wenn Eltern Kinder werden
22 Min.Ab 12
Familie Kirsch steht vor dem Nichts: Durch ein Feuer in ihrer Wohnung ist ihr gesamter Besitz in Flammen aufgegangen. Für die Kommissare sieht alles nach Brandstiftung aus. Aber anstatt zusammenzuhalten, beschuldigen sich die Familienmitglieder gegenseitig. Die Ermittler müssen nun herausfinden, wer ein Motiv hatte ...
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
