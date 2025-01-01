Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 139: Der schwarze Mann
22 Min.Ab 12
Kurz nachdem Saskia Brenner ihre Eltern auf Unterhalt verklagt hat, wird ihre Mutter Kirsten erstochen aufgefunden. Ehemann Arne berichtet von einem Einbrecher, doch die Kommissare sind sich unsicher, ob sich die Tat wirklich so abgespielt hat ...
