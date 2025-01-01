Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Der schwarze Mann

SAT.1Staffel 10Folge 139
Der schwarze Mann

Der schwarze MannJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 139: Der schwarze Mann

22 Min.Ab 12

Kurz nachdem Saskia Brenner ihre Eltern auf Unterhalt verklagt hat, wird ihre Mutter Kirsten erstochen aufgefunden. Ehemann Arne berichtet von einem Einbrecher, doch die Kommissare sind sich unsicher, ob sich die Tat wirklich so abgespielt hat ...

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Alle 13 Staffeln und Folgen