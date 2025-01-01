Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 140: Letzte Runde
22 Min.Ab 12
Hanno Walder steht mit gepackten Koffern vor der Wohnung seiner Freundin und fällt keine 24 Stunden später über die Brüstung des Balkons. Er ist sofort tot. Handelt es sich um einen Unfall oder einen geplanten Mord?
