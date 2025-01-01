Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Verwaiste Eltern

SAT.1Staffel 10Folge 142
Verwaiste Eltern

Folge 142: Verwaiste Eltern

22 Min.Ab 12

Seit einem Jahr vermissen Marie und Benjamin Müller ihre 18-jährige Tochter Lilly. Als die Kommissare überraschend Spuren von Lilly finden, beginnt für die verzweifelten Eltern eine Achterbahn der Gefühle, denn an dem Ort, an dem man Lillys Fingerabdrücke findet, liegt eine Leiche. Können die Ermittler das mysteriöse Rätsel lösen?

SAT.1
