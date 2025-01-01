Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 150: Auseinander geschweißt
22 Min.Ab 12
Autoschlosser Heiko Fuchs baggert alles an, was zwei lange Beine hat. Sogar vor den Frauen seiner Freunde macht er keinen Halt - und das, obwohl er vergeben ist. Als er schließlich auf dem Schrottplatz erschlagen wird, ist die Liste der Verdächtigen lang. Hat ihn seine zügellose Lust das Leben gekostet?
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1