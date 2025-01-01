Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Einbahnstraße

SAT.1Staffel 10Folge 157
Einbahnstraße

EinbahnstraßeJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 157: Einbahnstraße

22 Min.Ab 12

Tödlicher Egotrip: Nach einem Diskobesuch wird die 19-jährige Kira Wartmann tot zwischen Altglas-Containern gefunden. Feinde hatte die junge Frau reichlich, denn für Kira zählte nur sie selbst. Ob Geld, Freiheit oder Freunde - Kira nahm sich das, was sie wollte, bis irgendjemand ihrem Leben ein Ende setzte.

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Alle 13 Staffeln und Folgen