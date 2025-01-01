Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 162: Baby an Bord
22 Min.Ab 12
Schwer verletzt schleppt sich Lea Blum zu ihrem Wagen. Nur der Gedanke an ihre kleine Tochter, die dort auf sie wartet, hält sie auf den Beinen. Doch als sie am Wagen ankommt, ist Emma verschwunden, und Lea verliert das Bewusstsein. Können die Kommissare das kleine Mädchen finden?
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
