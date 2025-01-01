Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mordsfreunde

SAT.1Staffel 10Folge 166
Folge 166: Mordsfreunde

22 Min.Ab 12

Als die Leiche von Jörg Moos gefunden wird, geraten vier Freunde unter Tatverdacht. Alle halten dicht - bis ein tragisches Geheimnis ans Licht kommt und die Kommissare zum Täter führt.

