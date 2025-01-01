Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 166: Mordsfreunde
22 Min.Ab 12
Als die Leiche von Jörg Moos gefunden wird, geraten vier Freunde unter Tatverdacht. Alle halten dicht - bis ein tragisches Geheimnis ans Licht kommt und die Kommissare zum Täter führt.
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
