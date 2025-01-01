Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Der Anfang vom Ende

SAT.1Staffel 10Folge 26
Folge 26: Der Anfang vom Ende

22 Min.Ab 12

Der Kleinkriminelle Kevin Baum wird kaltblütig erschossen. Doch warum musste er sterben? Die Kommissare versinken bei ihren Ermittlungen in einem Sumpf aus krankhafter Liebe, dunklen Geheimnissen und gewaltigem Hass ...

