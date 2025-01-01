Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 28: Vor den Kopf gestoßen
22 Min.Ab 12
Die 18-jährige Agnes Jarleton wird auf einer Schulfeier brutal erschlagen. Im Laufe der Ermittlungen müssen sich die Kommissare folgende Frage stellen: War die französische Austauschschülerin wirklich die Unschuld vom Lande oder eine eiskalt berechnende Lolita?
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
