Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 32: Spiegelbild in Splittern
22 Min.Ab 12
Um seinen kleinen Sohn für sich zu haben, würde der Brasilianer Rodinho Peres über Leichen gehen. Wenig später wird seine Schwägerin ermordet. Und wie die Ermittlungen zeigen, ist in der Familie nichts wie es auf den ersten Blick scheint ...
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1