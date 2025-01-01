Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 35: Vater wider Willen
22 Min.Ab 12
Vater werden ist nicht schwer: Kurz nachdem der 32-jährige Alexander Krüger erfährt, dass er bald Vater wird, wird er brutal erschlagen. Was zunächst wie ein klassischer Raubmord aussieht, wird für die Kommissare schnell zu einem grausamen Katz- und Mausspiel ...
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
12
