Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 37: Heiße Ware
22 Min.Ab 12
Eine rasante Verfolgungsjagd endet mit dem Auffinden der erwürgten Jessica Gruska im Kofferraum des Fluchtautos. Während der Fahrer sich in Lügengeschichten verstrickt, bleibt der Beifahrer spurlos verschwunden. Auf der Suche nach der Wahrheit geraten die Kommissare in die illegale Pornoszene ...
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1