Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 53: Ein fast perfekter Plan
22 Min.Ab 12
Der notorische Fremdgänger David Reimer wird in einer Sauna brutal niedergestochen. Seine Ehefrau Angela hätte ein Motiv, war aber zur Tatzeit bei der Beichte. Doch welches dunkle Geheimnis belastet ihr Gewissen?
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Copyrights:© SAT.1