Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Ein Koffer aus Berlin

SAT.1Staffel 10Folge 56
Ein Koffer aus Berlin

Ein Koffer aus BerlinJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 56: Ein Koffer aus Berlin

22 Min.Ab 12

Auf einem Duisburger Straßenstrich wird ein mysteriöser Koffer mit erschreckendem Inhalt gefunden: eine tote Frau, deren Identität zunächst völlig unklar ist. Die erste Spur führt die Kommissare nach Berlin, wo das Opfer Sonja Stahl in einer trostlosen Spirale aus Abhängigkeit und Gewalt leben musste ...

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Alle 13 Staffeln und Folgen