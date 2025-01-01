Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 58: Eine Leiche im Keller
22 Min.Ab 12
Die drogenabhängige Anna Laska landet auf der Straße. Nur ihre Mutter hält zu ihr und bietet der 17-Jährigen Unterschlupf im Keller. Als dort ihr Halbbruder Patrik tot aufgefunden wird, ist Anna plötzlich spurlos verschwunden ...
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1