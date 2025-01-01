Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Die Andere

SAT.1Staffel 10Folge 61
Folge 61: Die Andere

22 Min.Ab 12

Das Kindermädchen Amy Schmidt wird im Haus der Familie Weiß erdrosselt. Doch wer tötete die scheinbar perfekte Nanny? Zuerst tappen die Kommissare im Dunkeln, doch als sie plötzlich auf ein dunkles Geheimnis stoßen, wird klar: Das Opfer muss ein eiskalter Engel gewesen sein ...

SAT.1
