Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 62: Kraftlos
22 Min.Ab 12
Zum Leben verdammt: Die einst so glückliche Mia Schneider verliert durch einen schweren Verkehrsunfall ihre gesamte Lebensfreude. Drei Jahre später wird der Unfallverursacher, Student Markus Reul, tot in einem Straßengraben aufgefunden ...
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1