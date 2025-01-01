Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 65: Eine haarige Angelegenheit
22 Min.Ab 12
Waschen, schneiden, föhnen - tot! Die junge Thailänderin Phi Thanom wird tot im Friseursalon ihres 33 Jahre älteren Geliebten aufgefunden. Die Kommissare ermitteln und stoßen dabei auf verletzte Gefühle, zerstrittene Familienmitglieder und einen mysteriösen Notarvertrag ...
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1