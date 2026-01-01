Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 10Folge 71
Folge 71: Verbotene Liebe

22 Min.Ab 12

Kurz nachdem Sonja Meier erfährt, dass ihr Freund eigentlich ihr Halbbruder ist, wird ihr Vater Eric Sauder vergiftet. Die Kommissare stoßen auf ein dunkles Geheimnis aus der Vergangenheit - und während eine Familie langsam zerbricht, tappt der Mörder in die Falle ...

SAT.1
