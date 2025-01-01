Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 74: Rache ist süß
22 Min.Ab 12
Als die sexy Cheerleaderin Caro Scholz auf brutale Weise getötet wird, müssen die Kommissare feststellen, dass in der schönen, bunten Welt der jungen Frau nichts ist, wie es scheint. Während der verzweifelten Suche nach dem Täter beginnt ein erbitterter Wettlauf gegen die Zeit ...
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1