Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 75: Gartenzwerg des Todes
22 Min.Ab 12
Ein Gartenzwerg wird zur Mordwaffe, als Jörg Manstedt brutal erschlagen wird. Seine Nachbarin Käthe Klimowitz beteuert, den verhassten Mann von nebenan nur gefunden zu haben - trotz eines langjährigen Nachbarschaftskrieges und Blut des Opfers an ihren Händen ...
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1