Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 89: Unvermittelbar
23 Min.Ab 12
Am längeren Hebel - Sachbearbeiter Uhlig kürzt Familie Drescher gnadenlos ihre Hartz IV-Bezüge. Kurz darauf wird der Beamte kaltblütig überfahren - ein Unfall oder eiskalte Rache?
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
12
Copyrights:© SAT.1