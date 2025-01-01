Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Unheilbar

SAT.1Staffel 10Folge 92
Unheilbar

UnheilbarJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 92: Unheilbar

22 Min.Ab 12

In die Falle gelockt - Ein vorgetäuschter Unfall, eine Geiselnahme, ein Schuss: Die Fahrer eines Geldtransporters, Georg Lanig und Thomas Katterbach, werden überfallen. Der Täter entkommt, Lanig wird schwer verletzt, und Familienvater Katterbach gerät schon bald unter Verdacht ...

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Alle 13 Staffeln und Folgen