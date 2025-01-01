Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Zum Leben zu wenig

SAT.1Staffel 10Folge 97
Zum Leben zu wenig

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 97: Zum Leben zu wenig

22 Min.Ab 12

Till und Cordula Küsgen geben ihr Kind zur Adoption frei - beide sind arbeitslos und haben selbst kaum genug zum Leben. Als Till Küsgen tot auf einem Schrottplatz gefunden wird, übernehmen die Kommissare den Fall und können nicht verhindern, dass ein Kind spurlos verschwindet.

