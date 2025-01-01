Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Atemlos

SAT.1Staffel 11Folge 103
Atemlos

AtemlosJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 103: Atemlos

22 Min.Ab 12

Lotta, das Nesthäkchen der Familie Johann, wird vergewaltigt. Markus Zettler, der Freund ihrer älteren Schwester, soll der Täter sein. Doch drei Tage später wird er tot aufgefunden. Die Ermittler stehen vor einem Rätsel. War Markus wirklich ein Vergewaltiger? Und musste er deswegen sterben?

Weitere Folgen in Staffel 11

Alle Staffeln im Überblick

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Alle 13 Staffeln und Folgen