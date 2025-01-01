Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Obdachlos

SAT.1Staffel 11Folge 107
Obdachlos

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 107: Obdachlos

23 Min.Ab 12

Familie Franke ist pleite. Statt in ihr neues Haus zu ziehen, müssen Udo und Christine mit ihren zwei Kindern in einem Obdachlosenheim wohnen. Angeblich ist ihr Bauleiter Rainer Osbar Schuld an allem - und der liegt plötzlich tot auf der Baustelle.

