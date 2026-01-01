18-jährige wird auf Party von Mitschüler missbrauchtJetzt kostenlos streamen
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 124: 18-jährige wird auf Party von Mitschüler missbraucht
22 Min.Ab 12
Karina wird auf einer Privatparty missbraucht. Nicolas Brandt, bester Freund der 18-jährigen, wird zum Haupttatverdächtigen. Während eines Campingausflugs hatte er die schlafende Karina befummelt. Wird ihre Freundschaft endgültig zerbrechen?
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© SAT.1