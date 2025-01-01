Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 129: Liebe und Angst
22 Min.Ab 12
Alarm in der Schule. Der 14-jährige Jeremy wird mit einer echten Pistole in seiner Schule erwischt. Als ihn die Kommissare nach Hause bringen, um seine Eltern zur Rede zu stellen, treffen sie auf eine Familie, die vom tyrannischen Lebensgefährten von Jeremys Mutter bestimmt wird.
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© SAT.1