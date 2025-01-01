Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Luca lügt!

SAT.1 Staffel 11 Folge 135
Luca lügt!

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 135: Luca lügt!

22 Min.Ab 12

Der 18-jährige Luca Hilger wird früh morgens von einem Taxi angefahren. Der dazu gerufene Notarzt macht eine unerwartete Entdeckung. Der Junge wurde angeschossen. Luca überlebt und schweigt. Unter Freunden und Familie suchen die Kommissare nun nach der Person, die der 18jährige trotz allem schützen will.

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

